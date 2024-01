Lubuszanie w programie "Razem odNowa". Patryk od syna dowiedział się, że żona go zdradza. Co na to Ewa Chodakowska i Joanna Krupa? (es)

Para wzięła udział w programie, by naprawić swoją relację i odnowić przysięgę małżeńską, w czym pomagała Ewa Chodakowska i Joanna Krupa.

Monika Wojgieniec i Patryk Wojgieniec to para 30-latków ze Słubic, która zmaga się z poważnym kryzysem. W ich związku doszło do zdrady - Monika zostawiła Patryka dla mężczyzny poznanego w pracy. Jednak po ponad dwóch latach wróciła do ojca swoich dzieci. Przez kilka miesięcy próby odbudowania relacji pojawiały się kolejne problemy. Lubuszanie postanowili zgłosić się do programu "Razem odNowa", który prowadzą Ewa Chodakowska i Joanna Krupa. Czy wsparcie mentorek pomogło im na nowo obudzić stare uczucie?