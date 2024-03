Zielonogórzanka oczarowała singli w IX edycji Love Island! Internauci zachwyceni Joanną Baziak z Zielonej Góry

Love Island. Zielonogórzanka w IX edycji

Ruszyła już dziewiąta edycja lubianego miłosnego show. Love Island to reality show, który realizowany jest w słonecznej Hiszpanii. Do wilii przyjeżdżają singel i singielki, żeby poznać miłość życia. Program, który można oglądać w TV4. W poniedziałek, 4 marca można było zobaczyć pierwszy odcinek już dziewiątej serii.

Joanna Baziak w Love Island. Co wiadomo o zielonogórzance?

– Panowie oczekiwali na boginie piękności, aż wreszcie jako pierwsza pojawiła się Asia – Influencerka z Zielonej Góry. Oprócz Daniela wszyscy zrobili krok do przodu, ale dziewczyna wybrała ostatecznie Jarka – informuje Magdalena Goździńska – Birecka, PR Manager Love Island.

Co wiadomo o mieszkance Zielonej Góry, która została wybrana do grona uczestników programu? Ma 24 lata. Jej zawód to content creator. Uczy, jak budować swoją osobistą markę i z sukcesem poruszać się mediach społecznościowych.