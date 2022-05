Meal prep, czyli jak zaplanować zdrowe posiłki? Te wskazówki ułatwią gotowanie

Pierwszym najpopularniejszym błędem jest, choć chyba nie najgorszym, jest zbyt długie przechowywanie żywności. Naprawdę, gdy widzę filmy z meal prepowaniem, w których ktoś robi jeden lunch na 5 dni, robi go w niedzielę i to po włożeniu do lodówki, chce zjeść po 5 dniach, to będzie niesmaczne, zepsute i tym można się zatruć – nawołuje dietetyczka.