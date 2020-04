Mecenas Jerzy Synowiec: - Radzę nie przyjmować mandatów. Chodzi o kary za łamanie zasad wprowadzonych przez rząd w czasie epidemii

W całej Polsce mamy aktualnie stan epidemii i związane z nią obostrzenia. Zgodnie z nimi można przemieszczać się jedynie, aby „zaspokajać niezbędne potrzeby”. Czytelnicy GL boją się jednak, że będą dostawać mandat za drobne sprawy. Jakie? Choćby za wyjście z psem, spacer z dzieckiem czy przejście przez park, przez który prowadzi najkrótsza droga do domu lub do pracy. Czy w takich sytuacjach przyjmować mandat?

- Nie należy przyjmować mandatów w tych wszystkich kwestiach, które wydają nam się co najmniej dyskusyjne. Mówię tu o mandatach, które są związane z epidemią koronawirusa. Mandat musi mieć swoje uzasadnienie, a więc może być wymierzany za czyn społecznie szkodliwy, niebezpieczny. Nie sądzę, żeby ktoś, kto wyjdzie z dzieckiem przed dom lub gdy wyjdzie pospacerować, zasługiwał na mandat – mówi Jerzy Synowiec, znany gorzowski mecenas. Czytelnikom GL radzi, by w takich sytuacjach mandatu nie przyjmować. – Te sprawy trafią do sądu i myślę, że gdy ta cała pandemia zelżeje, to sądy będą masowo umarzać postępowania w tych sprawach – dodaje mecenas.