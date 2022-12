Miała 2 promile i przewoziła dziecko autem. Zatrzymał ją policjant po służbie

Do zdarzenia doszło w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w powiecie zielonogórskim. Sierżant Karol Herra w czasie wolnym od służby odwoził narzeczoną Olgę Dubiel do szpitala, gdzie pracuje jako pielęgniarka.

Podejrzany pojazd na drodze

- Okazało się, że kierująca pojazdem 37-latka jest pod wpływem alkoholu, czuć było go w jej oddechu. Obok kobiety siedziała jej 4-letnia córka – poinformował podinsp. Marcin Maludy, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie.

Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności

Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, minimum trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązek wpłaty 5 tysięcy do funduszu oraz kara finansowa. Do Sądu Rodzinnego zostanie również przekazana informacja o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w stanie nietrzeźwości.