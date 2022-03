Mieszkańcy Ukrainy dziękują Zielonej Górze za pomoc. Zobacz film!

"Mieszkańcy Zielonej Góry. Pomoc, którą tak długo i tak ciężko zbieraliście w Zielonej Górze już do nas dotarła, do wojska Ukraińskiego. Nasi żołnierze bardzo dziękują za to, co robicie. Dziś jest dużo niezbędnych potrzeb w wojsku ukraińskim. Niestety jest u nas wojna i widzimy, kto jest dla nas bratem, a kto nie. Widzimy waszą pomoc, bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że tak nadal będzie. Dziękujemy! Polska nie zginie! Sława Ukrainie!" - słyszmy na nagranym filmie:

Powyższy materiał wideo opublikował na swoim profilu facebookowym Sławomir Stańczak, prezes Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej Nadodrze, która również pomaga przy zbiórkach dla pochłoniętej wojną Ukrainy.

Przypomnijmy. Rozpoczęta w czwartek, 24 lutego rosyjska agresja na Ukrainę zjednoczyła mieszkańców tego kraju w obronie przeciwko najeźdźcom. Nie tylko mężczyźni, ale także wiele ukraińskich kobiet postanowiło zbrojnie stawić opór Rosji. Podczas rozpoczętych przez Rosję działań wojennych na terytorium Ukrainy obrażenia odniosło kilkuset cywili. W poniedziałek, 28 lutego Michelle Bachelet, Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka poinformowała o 102 ofiarach śmiertelnych wśród ukraińskich cywilów... CZYTAJ WIĘCEJ: