Wiemy, gdzie i kiedy odbędzie się 25. Lubuskie Święto Plonów. Zapowiada się jubileusz na 102!

Lubuskie Święto Plonów, czyli wojewódzkie dożynki, odbędą się w Łagowie

- Po raz 25. województwo będzie organizowało Lubuskie Święto Plonów. Przyglądając się, gdzie dotychczas były organizowane te imprezy, okazało się, że w powiecie krośnieńskim jeszcze takiego wydarzenia nie było. Dlatego zaproponowałem, żeby gospodarzem tegorocznych dożynek była gmina Dąbie – mówił wicemarszałek. Gmina zaproszenie przyjęła i już rozpoczyna przygotowania do wielkiej imprezy w… Łagowie. Ale powtórzmy – w powiecie krośnieńskim. Bo już nie jeden raz zdarzało się, że obie miejscowości były mylone. I np. turyści przywiezieni do Łagowa w powiecie krośnieńskim na próżno szukali zamku nad jeziorem.

Nowa stacja uzdatniania wody. Uroczystość zakończenia inwestycji. Co zyskamy?

Gmina Dąbie jest przygotowana do organizacji Lubuskiego Święta Plonów

Wójt gminy Dąbie, Bogusław Zaraza, także obecny nie konferencji prasowej, nie krył zadowolenia z wyboru miejsca tegorocznego Lubuskiego Święta Plonów. Jak podkreślał, gmina podejmie się organizacji gminno-powiatowo-wojewódzkich dożynek. By podziękować wszystkim tym, którzy ciężko pracują na roli.

Wiadomo już, kiedy to wojewódzkie święto zostanie zorganizowane 31 sierpnia. Gdzie? Na boisku

- Jesteśmy do tego przygotowani, posiadamy dobrą infrastrukturę, chęci i doświadczenie. Oby tylko pogoda dopisała – mówił wójt Bogusław Zaraza.