Mijają tygodnie, a koronawirus w Lubuskiem nie odpuszcza. Ilu mamy zakażonych pacjentów? W jakich szpitalach są hospitalizowani?

- Są one hospitalizowane w szpitalu w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp. - wyjaśnia rzeczniczka wojewody. - To pacjenci z podejrzeniem i osoby z potwierdzeniem zakażenia. 13 osób było z potwierdzonym wynikiem badań na koronawirusa, a 5 z podejrzeniem. Osiem osób przebywało w szpitalu w Zielonej Górze i 10 w szpitalu jednoimiennym w Gorzowie Wlkp.

Ministerstwo zdrowia w środę podawało, że w Lubuskiem jest 7 nowych przypadków pacjentów z koronawirusem, LUW pisało o 8. Skąd ta różnica?

Jak tłumaczy A. Chmielińska-Ciepły we wtorek, 16 czerwca, okazało się, że jedną osobę z listy osób zakażonych (decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej), należy wykreślić. Statystki są prowadzone na poziomie regionalnym i na poziomie ogólnopolskim.

- My przekazaliśmy informację do ministerstwa zdrowia, że mamy osiem nowych przypadków oraz jedną osobę wykreśloną - wyjaśnia rzeczniczka. - By liczba wszystkich zakażonych się zgadzała (czyli 140, co jest zgodne ze stanem faktycznym - dop. red.), to ministerstwo nie odejmowało już tej wykreślonej osoby, dodało zaś tylko 7 nowych przypadków.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT MINUTA PO MINUCIE