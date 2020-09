Mistrz Polski na łopatkach! Żużlowcy Falubazu Zielona Góra zabrali Unii Leszno całą pulę

Służymy pomocą Piotrowi Protasiewiczowi i przypominamy: do wczoraj Falubaz nie wygrał z Unią na własnym torze czterech spotkań z rzędu, poprzednio zielonogórzanie zwyciężyli 1 maja 2016 r. (50:40). Złą passę żużlowcy Falubazu przerwali w momencie, w którym bardzo tego potrzebowali. Po pierwsze – po dwóch porażkach z rzędu, a po drugie – w chwili, gdy ważą się ich losy awansu do fazy play off . Miejsce w najlepszej czwórce już wcześniej zagwarantowali sobie leszczynianie, którym nikt nie odbierze miana najlepszej drużyny sezonu zasadni czego. Zielonogórzanie jeszcze nie mogą czuć się uczestnikami batalii o medale.

Takie były życzenie kapitana Falubazu

Piotr Protasiewicz przed meczem z mistrzami Polski głośno wyrażał swoje życzenia, które w razie spełnienia, miały ponieść gospodarzy do sukcesu. - Nie widzę w Unii słabych punktów, ale mam nadzieję, że będą mieli ze dwa-trzy. A my musimy wznieść się na wyżyny swoich możliwości, by z optymizmem kończyć mecz – mówił „Protas”. I jak na zawołanie, niemal wyszło tak, jak sobie to wymarzył kapitan miejscowych. Bo po pierwsze – wszyscy zawodnicy Falubazu spisali się bardzo dobrze, każdy (nawet Antonio Lindbäck) dołożył niezwykle cenne punkty, a po drugie – nie wszyscy zawodnicy leszczyńskich „Byków” szarżowali tak, jak w większości poprzednich meczów sezonu. Niemal każdemu z nich zdarzały się poważne wpadki, a to bezlitośnie wykorzystywali gospodarze, którzy w pierwszej fazie meczu zdecydowanie szybciej ruszali spod taśmy startowej.