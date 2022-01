Młodzież odurza się lekami na kaszel i płynem do irygacji. Biorą, bo mają problemy

Ci – mówi Robert Rejniak – często posyłają dzieci do szkół wymarzonych dla nich samych. I wymagają, by spełniali bardzo wygórowane oczekiwania.

Eksperymenty z lekami

- Przychodzą dość regularnie te same osoby. Pytają o Thiocodin i Antidol, leki zawierające kodeinę, która w pewnej części jest metabolizowana do morfiny – mówi jeden z bydgoskich farmaceutów. - Ostatnio popularny staje się również preparat Tantum Rosa, służący do… irygacji. My wiemy, że wielu przygotowuje z takich produktów w domach narkotyki.

Te doniesienia potwierdza sam Robert Rejniak. - Kodeina od dawna już była wykorzystywana do narkotyzowania się – mówi. Ale w obiegu w szkołach są również twarde narkotyki. Uczniowie często sięgają po nie, by wykuć się czegoś „na blachę” , a potem zaliczyć na piątkę.

- Tu też działa taki mechanizm, że jeśli dana osoba widzi, iż faktycznie to działa, to sięga kolejny raz i jeszcze – mówi Rejniak. - Przyczyny są rozmaite i nie zawsze chodzi o samą szkołę, czy konkretnych nauczycieli. Dzieciaki są po prostu przytłoczone bagażem obowiązków, zajęć pozalekcyjnych, nawałem zajęć. Popadają w apatię, mają stany depresyjne. Często nie widzą już sensu w wypełnianiu kolejnych obowiązków; widoczny jest mechanizm podobny do wypalenia, który do tej pory zwykle kojarzony był z osobami dorosłymi bardzo zaangażowanymi w swoją karierę, z pracoholikami.