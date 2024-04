Moc ślubnych inspiracji w Lubuskiem! Te firmy sprawią, że ten dzień będzie wyjątkowy!

Planujesz ślub i chcesz, by ten dzień był wyjątkowy i idealny? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Dzięki nim przeżyjesz magiczne chwile! Oni pomogą Ci w zadbaniu o swój wygląd, w organizacji wesela, czy też wieczoru kawalerskiego lub panieńskiego. Warto im zaufać!

Twoje wyjątkowe chwile złocą się w obrączkach!

Ślub to czas niezwykły, a obrączki ślubne to symbole trwałej miłości, więc muszą być wyjątkowe.

Jubiler Wittoń oferuje bogaty wybór pierścionków zaręczynowych i obrączek. - W naszej pracowni możesz zakupić gotowe obrączki lub zlecić wykonanie z własnego złota - jest to najkorzystniejsze rozwiązanie w obliczu ciągłego wzrostu cen złota. Wspieramy także w wyborze pierścionka zaręczynowego i dokonujemy bezpłatnej korekty rozmiaru. Oferujemy wyroby najwyższej jakości w próbie złota 585 oraz biżuterię srebrną, stalową. Zajmujemy się również grawerowaniem i naprawami jubilerskimi. Z naszym 50-letnim doświadczeniem oraz pasją do biżuterii gwarantujemy profesjonalną obsługę i wysoką jakość. Dołącz do nas i uczcij te wyjątkowe chwile z naszymi wyjątkowymi obrączkami! - zachęcają pracownicy tej firmy. Więcej: Wittoń obrączki Zielona Góra biżuteria złota i srebra

Zadbajcie o swoje piękno i blask!

Przyszli małżonkowie chcą wyglądać idealnie, stojąc na ślubnym kobiercu. Dlatego też poza strojem, makijażem, czy fryzurą,warto zadbać przy o tej okazji o kondycję swojej skóry. Ale, jak to zrobić? Najlepiej w zaciszu gabinetu profesjonalisty.

Przemysław Janus poleca stymulatory tkankowe. - To najnowocześniejsze rozwiązanie w kosmetologii estetycznej. Są to preparaty, które służą do odbudowy struktury skóry, dzięki stymulacji komórek skóry, kolagenu i elastyny. Ich popularność jest wynikiem naturalnych, dyskretnych i szybko pojawiających się efektów w poprawie jędrności, sprężystości, gęstości a przede wszystkim jakości skóry. Zadaniem biostymulatorów jest przywrócenie utraconych przez lata parametrów skóry. Jest to idealny zabieg dla osób, którym zależy na naturalnej stymulacji skóry! Zabieg polecany dla kobiet i mężczyzn. W pełni naturalne efekty bez przerysowanego efektu - zachęca kosmetolog, którego cechuje indywidualne podejście do każdego klienta. Zaprasza on zainteresowanych na bezpłatne konsultacje celem stworzenia konkretnych planów zabiegowych. W jego ofercie znajdują się również m.in. takie zabiegi, jak: termoliftig, btx, nici pdo, mezoterapia i wypełniacze.

Wyjątkowa sala weselna w stylowej chacie z bali

Jeśli planujecie wesele, którego oprawa z powodzeniem połączy tradycję z nowoczesnością i aktualnymi trendami weselnymi to Picaro Pod Strzechą będzie doskonałym miejscem na Twoje wymarzone przyjęcie weselne!

- Przestronna, dwupoziomowa sala w naszej restauracji pozwala na swobodną zabawę gości weselnych oraz na zrealizowanie Waszych pomysłów na dodatkowe atrakcje. W tym roku zapraszamy do skorzystania z kompleksowej usługi uroczystości ślubnej wraz z weselem na świeżym powietrzu - zachęcają właściciele sali. Więcej: Picaro Pod Strzechą - Sala Weselna w Łagowie

Wesele w jednej z pięknych sal i to z wieloma dodatkowymi atrakcjami

Hotel Mieszko zaprasza przyszłych nowożeńców do kontaktu z biurem obsługi, gdzie przyszli małżonkowie będą mieć możliwość porozmawiania i spotkania się z wykwalifikowanym personelem, który to przygotuje ofertę dopasowaną do ich potrzeb. - W naszej ofercie znajdą państwo między innymi 5 oddzielnych sal o łącznej powierzchni ponad 600 m kw, ogródek, nagłośnienie, projektory, w pełni wyposażony bar z dodatkowymi usługami takimi jak fontanna z czekoladą, popcornica, maszyna do waty cukrowej lub maszyna do lodów. Ponadto zapewniamy naszym gościom doradztwo i szeroki wybór motywów dekoracji - zachęca personel hotelu, zapraszając do kontaktu.

Panieński lub kawalerski organizuje się z przytupem

Zorganizuj swój wieczór panieński lub kawalerski z Limuzyną Lincoln Town Car, która ma aż 9 metrów długości i idealnie sprawdzi się na ten wyjątkowy wieczór. - Nasza Limuzyna posiada wielkie kanapy wykończone skórą, które pomieszczą nawet 8 osób. W środku czekać będzie specjalnie przygotowany podświetlany barek zaopatrzony odpowiednim szkłem oraz butelką szampana, którą otrzymacie od nas gratis na powitanie. Posiadamy świetną oprawę muzyczną, a sympatyczny i elegancki szofer zawiezie was do celu. Obsługujemy całe województwo lubuskie i gwarantujemy świetną zabawę - mówią właściciele firmy wypożyczającej tę zjawiskową limuzynę.

Ślubny make-up musi być olśniewający, ale i trwały. Wykonasz go u tej profesjonalistki

Ślubny makijaż to nie lada wyzwanie, którego wykonania panny młode nie podejmują się same, co zresztą jest zrozumiałe. To najważniejszy dzień w życiu, a makijaż tego dnia musi mieć zdecydowanie "to coś"! Musi być też trwały, podkreślać naszą urodę, suknię i tuszować ewentualne mankamenty. To specjalny rodzaj makijażu, który warto wykonać u makijażystki, która zna się na tym, a wręcz jest ekspertką w tej dziedzinie.

Makijażystka działająca w Gorzowie pod szyldem Make-up by Edka może poszczycić się już 8-letnim doświadczeniem w branży. Każdego roku wykonuje ponad 100 makijaży ślubnych. - Każda Panna Młoda jest dla mnie wyjątkowa, więc każdy makijaż jest inny. Warto mi zaufać, ponieważ upiększanie i dzięki temu uszczęśliwianie kobiet jest moją ogromną pasją. Zapraszam Cię serdecznie do mojego studia na konsultacje, dzięki którym będziemy mogły stworzyć Twój idealny look na ten najważniejszy dzień w Twoim życiu. Jeśli masz ochotę w dniu ślubu szykować się w zaciszu swojego domu, to nie jest to problemem. W takiej sytuacji polecam Ci Pakiet Vip, w ramach którego zaopiekuję się Tobą i Twoimi najbliższymi - zachęca doświadczona makijażystka. Więcej: Makeup by Edka

Tutaj wyszykujesz się od stóp do głów

Beauty House Sofija to miejsce, które zachwyca swoją dbałością o klienta. Od trzech lat oferuje szeroki zakres usług, w tym manicure i pedicure na najwyższym poziomie. Salon również specjalizuje się we fryzjerstwie i kreowaniu eleganckich upięć zarówno na wieczorne wyjścia, jak i na wyjątkowe okazje, takie jak śluby. Salon zajmuje się też stylizacją rzęs i brwi. Od czerwca dołączy do ich oferty elektroepilacja, zapewniając trwałe i skuteczne rozwiązania w usuwaniu zbędnego owłosienia. Sofija to nie tylko miejsce, gdzie zadbasz o swój wygląd, ale też poczujesz się wyjątkowo. Salon działa w Międzyrzeczu, a na przełomie maja przeniesie się na ul. Mieszka I 8. (tj. dom handlowy, parter).

Zadbaj o stylizację paznokci

Helena Sobol to kreatywna stylistka paznokci w Słubicach, działająca w branży od ponad 12 lat. Jej pasją są nie tylko zdobienia i wzorki, ale również ręczne malowanie, które wykonuje z niezwykłą precyzją i zamiłowaniem. Na swoim koncie pani Helena ma ponad 1000 zadowolonych klientek, co jednoznacznie mówi, że jej talent nie zna granic. Każda wizyta w jej salonie to podróż w świat niepowtarzalnych wzorów i perfekcji, nie zwlekaj i odkryj go sam! Więcej: Paznokcie Helena Sobol W Nowej Soli też działa takie miejsce, w którym stylistka paznokci zadba o to, by w najważniejszym dniu Twojego życia były one piękne, wyjątkowe, idealne. - Odkryj moje ślubne inspiracje na stylizację paznokci, która doda Twojej kreacji niepowtarzalnego blasku. Dzięki mojemu 7-letniemu doświadczeniu niestraszna jest mi zarówno klasyczna elegancja, jak i odważne akcenty. Zapewniam bogatą gamę subtelnych odcieni oraz wzorów, które będą idealnym dopełnieniem Twojego wyjątkowego dnia, a moja kreatywność pozwoli wyrazić piękno Twojej miłości na dłoniach - zachęca stylistka z DeO STUDIO.

Więcej: DeO STUDIO Polecamy także wizytę w salonie kosmetycznym pani Dagmary z Żagania. Jest to oaza elegancji i piękna, gdzie historia stylizacji paznokci sięga 8 lat. Tworząc stylizacje, pani Dagmara dba o to, aby każda z nich była nie tylko piękna, ale również odzwierciedlała indywidualny styl klientki. Właścicielka swoją uwagę koncentruje na kształcie i budowie paznokci, a jej celem jest nie tylko doskonały wygląd paznokci, ale także zadowolenie każdej klientki, dla której wizyta w salonie staje się niezapomnianym doświadczeniem estetycznym i relaksacyjnym. Więcej: STUDIO NAILS Dagmara Sadowska

