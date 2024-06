Moderato przy Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku śpiewa nam już od 25 lat! Ależ to był piękny jubileuszowy koncert

Pierwsza dyrygent chóru Moderato - prof. Janina Nowak

Obecnie w Moderato śpiewa 35 osób

- Kiedy zmarł Bernard Grupa, bardzo to wszyscy przeżyliśmy i płakaliśmy. Pandemia też spowodowała, że chór się skurczył– wspomina Maria Jolanta Lorens, kierownik chóru. - Ale mieliśmy wielkie szczęście, bo trafił się nam młody, energiczny dyrygent, profesjonalista Jakub Gościniak. Śpiewamy nie tylko podczas inauguracji roku akademickiego, świąt, uroczystości patriotycznych. Warto też podkreślić, że wykonujemy piosenki o Zielonej Górze i regionie. Słucha nas wiele osób i to nas uskrzydla…

Wiele koncertów odbywa się w sali im. Janusza Koniusza w bibliotece Norwida. Przychodzi 100-200 słuchaczy, którzy zachwycają się poziomem wykonawczym chóru i pytają, czy mogą się do niego zapisać. Obecnie w Moderato śpiewa 35 osób i chętnych wciąż przybywa.

Stanisław Dziadura w chórze jest od 25 lat.

- Było mi w nim dobrze – mówi. - Chór przeszedł metamorfozę od śpiewania utworów stricte chóralnych do repertuaru także utworów rozrywkowych z solistami. Dyrygentowi bardzo zależy, żeby chór wzniósł się na wyżyny sztuki chóralnej.

Jak podkreśla Jakub Gościniak przypomina sobie, jak cztery lata temu podejmował się nowego zadania.

- Naprawdę nie żałuję tej decyzji, jest fantastycznie. Staramy się dbać o detale, bo słuchacze to wyczuwają – przyznaje. - Jest na coraz więcej, musimy donosić do sali krzesła… To bardzo cieszy.