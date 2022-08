Morderstwo pod Krosnem Odrzańskim, śledztwo w toku. Zapytaliśmy prokuraturę o postępy. Pojawiły się nowe informacje

Co nowego wiemy prawie miesiąc po odnalezieniu ciała 25-latka? Zapytaliśmy w prokuraturze okręgowej w Zielonej Górze.

- Z nowych informacji, które mogę przekazać to to, że zlecono szereg czynności do przeprowadzenia w sprawie oraz powołano biegłych, kluczowe dla sprawy będą wyniki danych telekomunikacyjnych oraz opinia Zakładu Medycyny Sądowej, która najprawdopodobniej zostanie uzupełniona o kolejną (badania 3D, ukazujące sposób zadania ciosów, położenie osób) - informuje Ewa Antonowicz, rzecznik zielonogórskiej prokuratury.