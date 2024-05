Ośmiu Afgańczyków próbowało przekroczyć granicę nielegalnie. Przewozili ich Ukraińcy. Straż graniczna zatrzymała ich w Lubuskiem

- Kierowcami byli młodzi Ukraińcy, 30-letnia kobieta i 20-letni mężczyzna, którzy przewozili w swoich samochodach po czterech nielegalnych migrantów pochodzących z Afganistanu — informuje por. SG Paweł Biskupik, rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. - Z dokonanych sprawdzeń wynikało, że Afgańczycy nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających do ich legalnego pobytu w Polsce.

W poniedziałek oraz wtorek (20-21 maja) funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim z placówki w Zielonej Górze-Babimoście podczas realizacji zadań służbowych w powiecie krośnieńskim zatrzymali do kontroli drogowej dwa jadące w kierunku Niemiec samochody osobowe na polskich tablicach rejestracyjnych.

Co grozi nielegalnym migrantom i "przewoźnikom" z Ukrainy?

Ośmiu obywateli Afganistanu zatrzymano za usiłowanie przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Wobec cudzoziemców wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu, a do czasu ich zakończenia, mężczyzn objęto dozorem SG.

Natomiast Ukraińcy zostali zatrzymani za udzielenie pomocy Afgańczykom w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom granicy z Polski do Niemiec. Usłyszeli zarzuty, przyznali się do zarzucanego im czynu i dobrowolnie poddali karze 10 miesięcy i 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Wobec kobiety wszczęto postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu, a do czasu jego zakończenia, objęto ją dozorem Straży Granicznej. Natomiast 20-latek otrzymał decyzję o konieczności natychmiastowego opuszczenia terytorium Polski oraz 10-letniego zakazu ponownego wjazdu na obszar państw Schengen. W konsekwencji Ukraińca eskortowano do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego i przekazano tamtejszym służbom.

