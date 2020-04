Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze - rozbudowane! Jeszcze trwa montaż elementów ekspozycji, ale najważniejszy etap rozbudowy zakończony

Niemal codziennie pod Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze podjeżdżają pojazdy transportowe. To przyjeżdżają kolejne elementy do wystroju sal ekspozycznych i scenografii w dobudowanej części instytucji.

We wtorek, 28 kwietnia 2020 r., nastąpił odbiór prac budowlanych w dobudowanej części Muzeum Ziemi Lubuskiej. – Są drobne usterki do usunięcia, ale generalnie można powiedzieć, że Muzeum zostało rozbudowane! – nie kryje satysfakcji dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszek Kania.