Na „Mycka” nie ma mocnych! Napastnik Lechii Zielona Góra Przemysław Mycan potwierdził to w „Piłkarskich Orłach”

Snajper, który wyrósł w Zielonej Górze

Widać, że w Lechii wiedzą, jakim ważnym ogniwem dla drużyny jest „Mycek”. Trener Andrzej Sawicki od lat konsekwentnie stawia właśnie na niego, a zawodnik odwdzięcza się wieloma trafieniami. Warto wspomnieć chociażby jego 13 bramek w ubiegłym sezonie czy też aż 30 trafień w IV lidze 2018/2019.

Nie inaczej wygląda strzelecka forma Mycana w bieżącej kampanii, co potwierdzają wyniki „Piłkarskich Orłów”. O ile w sierpniu napastnik Lechii tylko raz trafił na listę strzelców, to we wrześniu wyraźnie się rozkręcił, co pozwoliło mu zostać najlepszym snajperem miesiąca w województwie lubuskim. Na dodatek jego bramki w spotkaniach ze Stalą Brzeg oraz Agencja Inwestycyjna Stilonem Gorzów okazały się niezwykle cenne, bowiem przesądziły o ważnych zwycięstwach Lechii w stosunku 1:0.