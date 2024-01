Na ulicach Zielonej Góry. Kiedy będzie gotowe rondo? Było zamknięte przez pół roku

Na ulicach Zielonej Góry. Koniec prac na Rondzie Haliny Lubicz

We wtorek, 9 stycznia tuż po południu spodziewane było przywrócenie dla ruchu Ronda Haliny Lubicz na os. Zacisze w Zielonej Górze. Przez pół roku miejsce było zamknięte. A w ostatnich miesiącach ruch odbywał się objazdem przez parkingi Enei i przy ul. Działkowej.

We wtorek pracownicy wykonywali, wydawało się ostatnie prace. Trwało zamiatanie ulicy, uzupełnianie ziemi na wysepce, sprzątanie. Po południu okazało się, że ruch zostanie przywrócony na pewno jeszcze w tym tygodniu, ale nie jest to kwestia godzin.