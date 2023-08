To tutaj był obiekt zwany przez niektórych UFO. Teraz trwają intensywne prace. Co się buduje przy ul. Foluszowej w Zielonej Górze?

Inwestycje w Zielonej Górze. Wielka przebudowa kanalizacji deszczowej

Budowa zbiornika przy ul. Foluszowej kosztuje ok. sześciu milionów złotych. Obiekt ma pomóc miastu unikać zalań i podtopień podczas ulewnych deszczy. Inwestycja pozwoli przechwycić duże ilości wód opadowych, rozpadowych z miasta, ale także zabezpieczyć przed dużą falą opadów, która płynęła do Zielonej Góry Przylepu i Czerwieńska.

– Powstaje specjalistyczny, awaryjny przelew boczny cieku Łącza, który tamtędy przepływa i do którego będzie odprowadzana deszczówka – informuje Monika Turzańska, pełnomocnik prezesa spółki ds. zarządzania. – Trwa budowa wlotowych i wylotowych otworów do zbiornika retencyjnego. Trwają też roboty ziemne związane z kształtowaniem czasy ziemnej tego zbiornika.

Przy ul. Foluszowej trwa imponujących rozmiarów inwestycja. To budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego. Zakończyły się prace konstrukcyjne zbiornika. Gotowy jest piaskownik. A koryto cieku zostało w tym miejscu wybetonowane.

Wciąż pojawiają się pytania o to, jak dojechać do szpitala w Zielonej Górze. W rejonie ulicy Zyty, przy której zwykle parkowano, trwa kolejny etap budowy kanalizacji deszczowej. Chwilowo przejezdna…

Inwestycje w Zielonej Górze. Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi

Zbiornik retencyjno-rozsączający powstaje w miejscu przedwojennej oczyszczalni ścieków, zbudowanej w 1934 roku na Złotej Łączy, do której spływały ścieki z miasta. Było to na ówczesne czasy bardzo nowoczesne rozwiązanie. Obiekt działał do II wojny światowej. W ostatnich latach zainteresowanie wzbudzała zwłaszcza część nadziemna, budynek przypominając kształtem UFO. Zanim ruszyła budowa obiekt ten został rozebrany.