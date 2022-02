Najlepsi masażyści w Lubuskiem. Są wśród nich gabinety z Zielonej Góry i okolic! Aleksandra Sierżant

5,0 gwiazdek, 70 opinii z Google Bohaterów Westerplatte 52/11, 65-078 Zielona Góra Telefon: 570 020 080 Opinie: Ręce, które leczą i relaksują. Niesamowite miejsce. Można się wyciszyć i zrelaksować. Panie masażystki to profesjonalistki. Z takimi umiejętnościami trzeba sie urodzić Czułam, jakbym leżała wśród tropikalnej azjatyckiej roślinności. Polecam! Od razu po wyjściu poczułam różnicę. Wcześniej ciało było niezwykle spięte, po masażu zdecydowanie się rozluźniło. Na pewno tam wrócę! pexels.com Zobacz galerię (10 zdjęć)

Masażysta, jak sama nazwa wskazuje, to osoba, która wykonuje masaże: relaksacyjne, klasyczne, sportowe, kosmetyczne, profilaktyczne, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej. Do tego specjalisty zgłaszają się zarówno osoby, które chcą odprężyć swoje mięśnie i sprawić sobie chwilę przyjemności, jak i ci, którym doskwierają dolegliwości bólowe kręgosłupa, barków i innych części ciała. Przejdźcie do galerii i zobaczcie najlepsze gabinety masażu w województwie lubuskim. Tych specjalistów polecają internauci >>>