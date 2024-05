Codziennie z Zielonej Góry Przylepu wywożonych jest 20 ton odpadów. Jakie decyzje w tej sprawie podjął już nowy prezydent?

Do wywiezienia pozostało 500 ton odpadów, ale to jeszcze nie wszystko

Co się zatem udało zrobić do tej pory?

- Po pięciu dniach możemy powiedzieć, że wizytowaliśmy teren objęty pożarem i sąsiednie – podkreślał prezydent. - Sprawdziliśmy zaawansowanie prac, związanych z wywózką pozostałości po pożarze niebezpiecznych odpadów. Firma Promarol, która wygrała przetarg, jest na miejscu i prowadzi działania. Do 5 maja zostało wywiezionych 1.900 ton odpadów, pozostało jeszcze do wywiezienia 500 ton.

Firma, by jak najszybciej pozbyć się z Przylepu odpadów, wspomaga się jeszcze trzema podwykonawcami. Dokąd jadą transporty, by utylizować pozostałości po pożarze? Do Konina, Bydgoszczy i Dąbrowy Górniczej.

Jak dodał wiceprezydent Paweł Tonder, codziennie z Przylepu wyjeżdża jeden lub dwa transporty z odpadami po pożarze. Jeden taki transport oznacza pozbycie się 20 ton niebezpiecznych pozostałości. Możemy się więc spodziewać, że do połowy czerwca odpady znikną z miejsca, gdzie przechowywano w beczkach niebezpieczne substancje. Na tę akcję do tej pory wydano 25 mln zł z przyznanych na ten cel 43 mln zł (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska). Ale to nie koniec działań, związanych z tą sprawą.