Najlepsi piłkarze województwa wyróżnieni na uroczystej gali Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

– Fajne wyróżnienie. Przede wszystkim to jest jedno z takich wyróżnień, które było wybierane przez trenerów, a to są najważniejsze osoby, które mogą realnie oceniać przydatność danego zawodnika i serdecznie im za to dziękuję, bo to są ich głosy, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj wygrałem – powiedział snajper Stilonu i dodał, czego potrzeba, aby jego zespół wiosną nie musiał drżeć o utrzymanie. – Przede wszystkim trzeba takiego spokoju. Uważam, że trzeba to realnie powiedzieć: zarządzanie w pewnych sytuacjach było zbyt nerwowe. Pewne sytuacje bardzo wstrząsały klubem i tak na dobrą sprawę to wszystko odbijało się na nas.