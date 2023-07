Najlepsi z najlepszych startują Gorzowie. Zaczynamy mistrzostwa Polski!

- Mistrzostwa to dla nas podwójna, jeśli nie potrójna okazja do radości. Przede wszystkim wspaniała inauguracja nowego, zmodernizowanego stadionu lekkoatletycznego, na który Gorzów czekał od wielu lat. Po drugie, historyczne wydarzenie w mieście i regionie. Ostatnie mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce na tym poziomie odbyły się w Lubuskiem w 1968 roku w Zielonej Górze, a w Gorzowie nigdy wcześniej. W końcu to będzie święto kibiców lekkiej atletyki, ale również powód do dumy dla wszystkich mieszkańców miasta - cieszy się Jacek Wójcicki.