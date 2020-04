Nie składaj wniosków do ZUS e-mailem! Zakład nie rozpatruje takich pism. Jak więc to zrobić?

Jeśli ktoś wysłał do ZUS wniosek na ogólny adres e-mail lub jakikolwiek inny adres musi zrobić to jeszcze raz, najlepiej przez swoje indywidualne konto na PUE ZUS. Każda osoba, która zrobi to przez ten kanał komunikacji jest automatycznie weryfikowana, a wniosek rozpatrywany priorytetowo.