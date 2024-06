Kolejne oszustwo w Lubuskiem. Tym razem mieszkaniec powiatu krośnieńskiego stracił 9 tys. zł

Mieszkaniec powiatu krośnieńskiego był zaskoczony gdy zadzwonił do niego konsultant i poinformował go, że kupujący przelał więcej pieniędzy niż wartość wystawionej rzeczy. Konsultant uspokoił jednak sprzedającego, że ten otrzyma pieniądze, ale musi wykonywać jego polecenia.

- Po wejściu w niego sprzedający został przekierowany na stronę, gdzie zalogowanie było możliwe po wpisaniu kodu otrzymanego za pośrednictwem sms — informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, kom. Justyna Kulka. - Gdy to zrobił, wówczas pojawił się komunikat o wystąpieniu problemu i konieczności skontaktowania się konsultantem.

Mieszkaniec powiatu krośnieńskiego wystawił do sprzedaży rzecz na jednym z portali aukcyjnych. Na jego ofertę odpowiedział potencjalny kupiec, od którego otrzymał wiadomość o zakupionym towarze. Ponadto w emailu zawarta była również informacja, żeby dokończyć transakcję, klikając w załączony link.

Miał on otrzymać smsy, w których będzie musiał podać kod do przelewu, co też uczynił. Przy trzecim podaniu kodu dostał wiadomość ze swojego banku o wypłacie pieniędzy z bankomatu. Po zalogowaniu się na konto bankowe okazało się, że zamiast zysku, ktoś dokonał trzech wypłat na łączną kwotę 9 tysięcy złotych.

Policjanci apelują o ostrożność i stosowanie się do tych zasad:

NIE wchodzę w otrzymane w emailu linki/ załączniki,

NIE loguje się na nieznane strony,

NIE wykonuje poleceń nieznanej mi osoby,

NIE wysyłam nieznajomemu kodu do płatności mobilnej.

