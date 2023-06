Niesamowity doping kibiców!. Co tu się działo?! Kibice na kilkanaście minut "zablokowali" mecz Falubazu z Orłem | ZDJĘCIA

Falubaz pokazał gościom miejsce w szeregu

Kibicom zielonogórskiej drużyny poza wspaniałym, głośnym dopingiem udało się również na chwilę zatrzymać spotkanie. Oprawa i latające z trybun na tor serpentyny zablokowały ciągniki przygotowujące obiekt do kolejnych biegów i zaangażowały sędziów oraz osoby techniczne do nieplanowanego sprzątania. Po kilkunastu minutach nierównej walki udało się pierwszy łuk doprowadzić do ładu i spotkanie mogło być kontynuowane. Oczywiście to wszystko, a także siebie i znajomych znajdziecie na fotografiach z naszej galerii!