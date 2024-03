Niespodzianka dla kibiców Falubazu. Będzie transmisja telewizyjna z prezentacji zespołu

Wejściówki na piątkową prezentację Falubazu rozeszły się błyskawicznie, a to oznacza, że imprezę w zielonogórskiej hali CRS obejrzy komplet publiczności. Klub, we współpracy z TVP3 Gorzów przygotował jednak niespodziankę dla tych kibiców, dla których zabrakło miejsca w hali. Przeprowadzona zostanie transmisja z prezentacji. Będzie można ją obejrzeć na kanale FalubazTV w serwisie YouTube (od godz. 18.45), ale także na antenie TVP3 Gorzów (od godz. 19.00). To nie wszystko - Galę KSF24 śledzić będzie można również w serwisie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP GO. Początek o godz. 19.00.