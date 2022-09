Niezwykła historia małżeństwa Barbary Ludwiżanki i Władysława Hańczy. Kiedy on znalazł sobie kochankę, okazało się, że ona też kogoś ma... Monika Zaganiaczyk

Barbara Ludwiżanka to aktorka teatralna i filmowa, którą widzowie podziwiali między innymi w "Chłopach" czy "Nocach i Dniach". Jej mężem był Władysław Hańcza, czyli Kargul z "Samych Swoich". Aktorskie małżeństwo nie było do końca udane. Kiedy on znalazł sobie inną kobietę, ona także kogoś miała. A kiedy romanse się skończyły, Ludwiżanka i Hańcza wrócili do siebie. Rozłączyła ich dopiero śmierć aktora.