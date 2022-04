Niezwykłe drzewa rosną w okolicy Kostrzyna nad Odrą. Kiedyś zostały okaleczone, teraz to prawdziwe pomniki historii

Żołnierze odeszli, to pozostawili po sobie pamiątki. Przy betonowej, leśnej drodze biegnącej niegdyś przez teren wojskowy rosną z pozoru zwyczajne drzewa. Wystarczy jednak podejść nieco bliżej, aby zobaczyć, że na ich korze wyryte są różne napisy. To "pamiątki", które zostawili po sobie stacjonujący tutaj żołnierze polscy. Najstarsze napisy, jakie udało nam się znaleźć, pochodzą z lat 70. Niektórzy żołnierze wyryli swoje imiona i miejscowości, z których pochodzą. Inni imiona swych ukochanych. Na jednym z drzew znajduje się wielkie serce z inicjałami wybranki serca. Niektórzy postanowili upamiętnić konkretną datą, a jeszcze inni ilość dni, które pozostały do przejścia do cywila.