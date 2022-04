Wielkie, tajemnicze konstrukcje skryte w lesie nieopodal Kostrzyna. Mają mroczną historię. Tu szkolili się żołnierze Hitlera

Na ich budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Potężne konstrukcje robią wrażenie po dziś dzień. Teraz są skryte w lesie, ale przed II wojną światową ćwiczyli tu niemieccy żołnierze. Do czego konkretnie służył tajemniczy kompleks w lesie nieopodal Kostrzyna?

Na jednej z gałęzi przy mało uczęszczanym leśnym dukcie ktoś zatknął czaszkę jakiegoś zwierzęcia. Upiorny żart? Być może. Ale miejsce, do którego prowadzi owa ścieżka, faktycznie miało związek ze śmiercią. Szkolili się tu bowiem niemieccy żołnierze, którzy później rozpętali II wojnę światową.

Przedziwny most w lesie. Nie prowadzi do niego żadna droga!

Mowa o miejscu położonym na północ od Kostrzyna nad Odrą, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 31. Teraz to kompleks leśny, jednak przed i po II wojnie światowej był to ważny punkt na militarnej mapie regionu. Do dziś w lesie, między drzewami, majaczą ogromne, ale też nieco mniejsze budowle. Najczęściej wykonane są z betonu. Znajdziemy tu m. in. kilka przęseł przedziwnego mostu. Nie prowadzi na niego żadna droga, a każde z przęseł jest wykonane w inny sposób. Część jest betonowa, część ceglana, nie wszystkie są spięte drogą pomiędzy nimi. Nieco dalej z ziemi wystają ogromne, betonowe ściany. Przy drodze napotkamy też obiekt typowo militarny. To kopuła, będąca częścią podziemnego bunkra. Co kawałek napotykamy pozostałości po okopach, niektóre umocnione są betonowymi ścianami. Widać, że budowli było tu więcej. Wprawne oko zauważy ślady po garażach, hangarach, bramach wjazdowych i innych budynkach. Prowadzi między nimi betonowa droga. A w środku zwykłego lasu takich dróg przecież nie ma...

Po ogromnej strzelnicy została wielka ściana

To jednak nie wszystko. Podążając w głąb lasu, zauważamy ogromną, betonową ścianę. Wyrasta nagle spomiędzy drzew. Ten, kto miał cokolwiek wspólnego z wojskiem lub strzelectwem, od razu odgadnie, że to pozostałość po kulochwycie dawnej strzelnicy. Musiała być ogromna! Do dziś w pobliżu stoją betonowe schrony ćwiczebno-obserwacyjne. Teren porasta teraz sosnowy las, ale przed wojną nie było tu ani jednego drzewa. W tym miejscu niemieccy żołnierze uczyli się strzelać. Do dziś z betonowym kulochwycie tkwią pociski. Znajdujemy je też bez trudu w wale ziemnym. To miejsce rzuca nieco więcej światła na przeznaczenie całego kompleksu. W wale ziemnym na dawnej strzelnicy bez trudu odnajdujemy wystrzelone niegdyś przez Niemców pociski. Jakub Pikulik

Tutaj szkolili się saperzy

O przeznaczeniu kompleksu w internecie znajdziemy niewiele informacji. Nad tym miejscem pochylili się bardziej pracownicy Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Wiemy, że opisany wyżej teren wchodził w skład Placu Ćwiczeń Pionierów. To tutaj szkolili się niemieccy pionierzy, stacjonujący przed 1945 r. w Kostrzynie nad Odrą. Chodzi o Zmotoryzowany 3. Pruski Batalion Pionierów. „Dla jego użytku wykonano szereg obiektów, służących ćwiczeniu podstawowych umiejętności charakterystycznych dla tego typu wojsk. Obiekty zostały wykonane przez Festungsbaugruppe III - III Grupę Budownictwa Fortecznego. Plac Ćwiczeń Pionierów został wykonany w drugiej połowie lat trzydziestych, w dobie wzmożonej mobilizacji i przygotowywania się III Rzeszy do wojny. Łącznie na Placu Ćwiczeń wykonano kilkadziesiąt obiektów rozmaitego przeznaczenia” – czytamy na stronie internetowej Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Kim właściwie byli pionierzy, którzy ćwiczyli w tym miejscu? To po prostu saperzy. W Polsce i Niemczech te same jednostki określane bowiem były w inny sposób. Chodzi więc o plac ćwiczeń, wykorzystywany przez niemieckich saperów. Tajemniczy kompleks ukryty w lesie na północ od Kostrzyna nad Odrą robi wrażenie nawet dzisiaj. Wybudowane w latach 30. betonowe i ceglane konstrukcje skryte są teraz między drzewami. Jakub Pikulik

Uczyli się wysadzać mosty