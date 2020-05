Nowosolanka nie dała się oszukać metodą na polijanta. Bohaterką jest też pracownica banku, która uratowała starszą panią przed oszustem

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który chciał oszukać metodą na „policjanta CBŚP”. Do zdarzenia doszło 21 maja w Nowej Soli. 58- letnia kobieta powiadomiła telefonicznie, że na jej numer telefonu stacjonarnego zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako funkcjonariusz CBŚP i powiedział, że grupa hakerów planuje z jej rachunku bankowego ukraść pieniądze oraz że jej konto jest już pod obserwacją policjantów.

Kobieta miała wyrzucić pieniądze do kosza na śmieci

- W trakcie rozmowy oszust nakazał nowosolance, aby nie rozłączając połączenia wybrała numer telefonu na Policję i potwierdziła wiarygodność prowadzonej akcji. Kobieta postępowała zgodnie z instruktażem. Poprzez licznie komunikaty prasowe oraz prowadzoną kampanię „Seniora nie oszukasz” mieszkance Nowej Soli cała ta sytuacja wydała się podejrzana. Wiedziała, że coś jest nie tak z uwagi na to, że została zobligowana do przekazania pieniędzy w „szarej kopercie” i wrzucenie jej do kosza na śmieci w pobliskim parku - relacjonuje mł. asp. Renata Dąbrowicz – Kozłowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.