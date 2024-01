37-latek spod Nowej Soli odebrał telefon od „pracownika banku”. Stracił dużą kasę! Policja przestrzega innych

Do oszustwa doszło w środę, 24 stycznia. To wtedy 37-latek odebrał telefon od „pracownika banku”, który powiedział mu, że ktoś włamał się na jego konto i chce zaciągnąć kredyt. Zaznaczył przy tym swoją ofiarę, że ta nie będzie widzieć swoich przelewów, gdyż są chwilowo zablokowane. W dalszej części rozmowy oszust instruował 37-latka, jak ma postępować. Ten zrobił wszystko wedle wskazówek fałszywego pracownika banku i tym sposobem stracił 130 tysięcy złotych.

- Niestety są również przypadki, gdy fałszywy pracownik banku przeprowadza „weryfikację rozmówcy” i uzyskuje dane wrażliwe, jak imię, nazwisko, numer pesel, w tym często login i hasło do aplikacji bankowej. Wtedy oprócz kradzieży zgromadzonych środków, sprawca może zaciągnąć kredyt - informuje podinsp. Marcin Maludy z KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

Policjanci apelują o ostrożność. Przestrzegajcie tych zasad!

- Apelujemy o ostrożność i rozwagę podczas telefonicznych rozmów z nieznajomymi osobami. Pamiętajmy, że oszuści manipulują rozmową tak, by uzyskali jak najwięcej informacji. Dlatego w kontaktach z nieznajomymi kieruj się zawsze zasadą ograniczonego zaufania. Rozłącz się i skontaktuj z konsultantem swojego banku, aby zweryfikować, czy rozmówca faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Można też osobiście udać się do oddziału, by rozwiać wszelkie wątpliwości - wyjaśnia rzecznik lubuskich policjantów.