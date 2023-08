Nowy termin zamknięcia drogi między wsiami Konradowo i Ługi w gminie Otyń

- Jesteśmy przekonani, że prace te przyczynią się do stworzenia nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, poprawiając tym samym jakość życia i komfort podróżowania dla mieszkańców Konradowa oraz wszystkich użytkowników dróg - informuje Starostwo Powiatowe w Nowej Soli. - Podczas zamknięcia ruchu ruch będzie się odbywał wyznaczonym objazdem przez Niedoradz. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na trasach objazdowych oraz stosowanie się do znaków drogowych.