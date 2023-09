O profilaktyce trzeba mówić dużo i często - od niej zależy nasze zdrowie

Rozmowa z dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Ewą Skrbeńską.

W weekendowym wydaniu „Gazety Lubuskiej” ukaże się liczący 32 strony Informator Medyczny wydawany przez Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Wielu naszych Czytelników dopytywało o niego już od dłuższego czasu. Nasz informator cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Lubuszan, co pokazuje nam, że udostępnianie treści w tradycyjnej formie przekazu, jest ważne dla naszych pacjentów, a my spełniamy ich oczekiwania. Przydatny jest on szczególnie starszym pokoleniom, które nie korzystają tak sprawnie z internetu, jak osoby młodsze. Informator dostępny będzie także w naszej sali obsługi klientów w zielonogórskim oddziale NFZ, w delegaturze naszego oddziału w Gorzowie Wielkopolskim, na naszych stoiskach promocyjnych podczas rozmaitych plenerowych wydarzeń promujących zdrowie oraz w biurze ogłoszeń redakcji „Gazety Lubuskiej”. W informatorze Lubuszanie znajdą m.in. wykaz poradni specjalistycznych działających w naszym regionie, miejsc świadczących sprzedaż wyrobów medycznych i listę placówek wykonujących takie badania, jak np. rezonans magnetyczny, czy też tomografia komputerowa. Ale nie tylko - znajdują się w nim też treści związane z profilaktyką i realizowanymi przez NFZ programami profilaktycznymi.

Podejmujemy wiele działań profilaktycznych, które mają na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie, a także promowanie postaw pro­zdrowotnych. Edukacja w tym zakresie pomaga nam zmienić nasz sposób myślenia o zdrowiu i wskazuje nam, że to my jesteśmy za nie odpowiedzialni. Mam wrażenie, że chociaż mamy coraz większą świadomość w kwestii profilaktyki, to w natłoku codziennych zajęć jednak nadal zbyt często ją pomijamy. Dlatego też mówimy o niej tak często i przy każdej okazji. We wszystkich prowadzonych przez nas akcjach kładziemy duży nacisk właśnie na taki przekaz, by nieustannie przypominać o tym, że jak zadbamy dziś o zdrowie, tak długo będziemy mogli się nim cieszyć. Naszym zadaniem jest nie tylko kupowanie świadczeń zdrowotnych w różnych podmiotach leczniczych, ale także inwestycje w utrzymanie dobrego stanu zdrowia naszych pacjentów.

Oczywiście wiadomo, że może być też tak, że przydarzy nam się jakaś choroba. Jednak wykrycie jej we wczesnym stadium może dać szanse na całkowite wyleczenie. Kluczowy jest czas postawienia diagnozy oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia i tu profilaktyka odgrywa ogromną rolę. Widzimy też, że nasze działania przynoszą efekt - zauważyliśmy wzrost zainteresowania realizowanymi przez nas programami profilaktycznymi, pacjenci coraz częściej o nie dopytują. Dlatego też przy każdej możliwej okazji poruszamy kwestie związane z profilaktyką. Każdy kolejny pacjent, który dzięki naszym akcjom, czy też takim publikacjom postanowi zadbać o swoje zdrowie, pokazuje nam, że ma to sens.

Programów profilaktycznych realizowanych przez lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia - o czym można dowiedzieć się z informatora - jest kilka. Jest to m.in. program przesiewowy raka jelita grubego, program profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, chorób układu krążenia czy też Profilaktyka 40 Plus. O ile się nie mylę, wśród nich pojawił się nowy, czyli ta lista się powiększa.

To prawda, stosunkowo niedawno zakontraktowaliśmy badania kolonoskopowe w ramach programu przesiewowego raka jelita grubego. Mogą z niego skorzystać osoby w wieku od 50 do 65 lat oraz od 40 do 49 lat, jeśli mają bądź mieli krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. To bardzo ważne badanie, bowiem rak jelita grubego należy do grupy jednych z najniebezpieczniejszych dla zdrowia i życia nowotworów. Należy też podkreślić, że NFZ idzie z duchem czasu i stawia też na działania profilaktycznie w wersji online. Pacjenci mogą korzystać z aplikacji, które pokażą im, jak zadbać o właściwą dietę, czy też aktywność ruchową, bez konieczności wychodzenia z domu i całkowicie za darmo.

Są to aplikacje „Diety NFZ”, „Moje Fizjo Plus” oraz „8 tygodni do zdrowia”, w których znajdziemy spersonalizowane programy ułożone przez specjalistów. Korzystanie z tych aplikacji przynosi widoczne efekty i każdy z nas znajdzie w nich takie diety i takie ćwiczenia, które będą zgodne z jego potrzebami.

W tym miejscu pozostaje nam zachęcić naszych Czytelników do sięgnięcia po medyczny informator przygotowany przez Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym znajdą Państwo wiele przydatnych treści i informacji o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. Podkreślę raz jeszcze, że informator dostępny jest w wielu punktach i jest on darmowy. Pamiętajmy, by w hierarchii naszych codziennych zadań i obowiązków, zdrowie zawsze było na wysokim miejscu. W piątkowym, papierowym wydaniu "GL" w rozmowie z dyr. Skrbeńską wkradł się błąd edytorski, za co przepraszamy.

W czterech z 9 próbek wody wykryto bakterię Legionelli