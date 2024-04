Obchody 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Zielonej Górze. Apel pamięci, kwiaty, wspomnienia...

Katastrofa smoleńska. o był szok dla wszystkich Polaków!

10 kwietnia 2010 roku przed godziną 7.30 z warszawskiego lotniska wystartował samolot Tu-154M. Leciał do Smoleńska, skąd delegacja państwowa miała udać się do Katynia. Tam zaplanowano obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Miały się one rozpocząć o godzinie 9.30.

O godz. 8.41 samolot rozbił się w pobliżu lotniska Smoleńsk – Siewiernyj. Wszyscy zginęli. 89 członków delegacji oraz 7 osób załogi Tu-154M. Na pokładzie samolotu byli m.in.: prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski…

To był szok dla Polaków, którzy w jednej chwili stracili tak wielu wybitnych przedstawicieli życia publicznego. Ogłoszona w tym samym dniu żałoba narodowa trwała do 18 kwietnia. Pogrzeby ofiar katastrofy smoleńskiej odbywały się do 28 kwietnia br.