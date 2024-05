Obchodzi 90 urodziny. Dzisiaj ZUS to już nie jest ta placówka, którą był jeszcze pięć lat temu

– Mamy coraz więcej usług i są one coraz bardziej dostępne. W czasie pandemii wprowadziliśmy np. e-wizyty, to było bardzo duże ułatwienie dla naszych klientów. Poza tym ZUS przejął bardzo wiele świadczeń dla rodzin (800 plus, 300 plus, czyli Dobry Start i RKO, czyli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, wypłata świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i wiele innych – wymienia dr Lewandowska.