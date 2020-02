Oceniamy koszykarzy Stelmetu. Zaczynamy od Ludde Hakansona [ZDJĘCIA]

Niedawno wkroczyliśmy w drugą część sezonu 2019/2020. Zielonogórzanie są liderem Energa Basket Ligi ze świetnym bilansem 16:2 i całkiem nieźle radzą sobie w rozgrywkach ligi VTB. Postanowiliśmy przyjrzeć się indywidualnym występom naszych zawodników. Cykl rozpoczniemy od rozgrywających, a dokładnie od Ludde Hakansona.

Garść liczb: Energa Basket Liga: Liczba minut: 23:44

Punkty: 10.5 pkt/mecz

Rzuty za dwa: 58 proc.

Rzuty za trzy: 45.8 proc.

Rzuty wolne: 89.5 proc.

Asysty: 5.7/mecz

Zbiórki: 2.2/mecz

Faule: 2.2/mecz

Straty: 2.2/mecz

Rekord punktowy: 17 punktów (96:76 z PGE Spójnią Stargard) Liga VTB: Liczba minut: 27:02

Punkty: 11.4 pkt/mecz

Rzuty za dwa: 51.7 proc.

Rzuty za trzy: 34.4 proc.

Rzuty wolne: 95.6 proc.

Asysty: 4.9/mecz

Zbiórki: 2.8/mecz

Straty: 1.2/mecz

Rekord punktowy: 22 punkty (87:82 z BC Niżny Nowogród) Od początku pierwszy W poprzednich latach drugi rozgrywający naszego zespołu był dobierany do Łukasza Koszarka. Kapitan reprezentacji Polski był „jedynką”, a m.in. Dee Bost, James Florence, czy Markel Starks mieli go uzupełniać. Tym razem trener Zan Tabak postanowił zupełnie inaczej. Od początku chciał bardzo mocno postawić na 24-letniego Szweda, który przez kilka lat szkolił się w FC Barcelonie. Hakanson ma za sobą występy w Polsce. Jako gracz „Blaugrany” rywalizował w Eurolidze z PGE Turowem Zgorzelec. Wystąpił w dwóch spotkaniach, a w wygranym przez swój zespół starciu w Lubinie 104:65, rzucił trzy punkty. Jego klubowym kolegą był Maciej Lampe Musiał opuścić Barcelonę Później kariera utalentowanego Szweda nieco wyhamowała. Nie mógł na stałe przebić się do pierwszego składu Barcy i musiał poszukać nowego klubu. Grał w m.in. VEF Ryga, Baloncesto Sewilla, Baloncesto Fuenlabrada, a ostatnio w Movistar Estudiantes. Nie wiodło mu się tam najlepiej i we wrześniu trafił do Stelmetu.

Odpłaca się trenerowi Przyjście Szweda do Zielonej Góry okazało się strzałem w dziesiątkę zarówno dla niego, jak i dla Stelmetu Enei BC. Hakanson świetnie dyryguje grą lidera Energia Basket Ligi i odwdzięcza się za zaufanie, jakim obdarzył go trener Tabak. Ludde rzuca z dystansu na świetnej skuteczności, rozdaje wiele asyst, a na jego grę patrzy się z wielką przyjemnością. Nie boi się wziąć odpowiedzialności za wynik na swoje barki. Dowodem na to był m.in. mecz w Niżnym Nowogrodzie, gdzie rozgrywający rzucił 22 punkty, z czego aż 15 w czwartej kwarcie. Jego świetną grę dostrzegła też EBL. Szwed został wybrany MVP grudnia. Jak nie spuści z tonu, to jest naturalnym kandydatem do najlepszej piątki sezonu zasadniczego.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Zobacz, co się działo na hali CRS tuż przed meczem Stelmetu Enei BC Zielona Góra ze Stalą Ostrów Wlkp.

Jak obiecał, tak zrobił

- Jestem gotowy na podjęcie trudnego wyzwania i chcę tworzyć historię tego zespołu – mówił Hakanson tuż po przyjściu do Zielonej Góry - Będziemy starać się zajść jak najdalej, zarówno w lidze VTB, jak i w polskich rozgrywkach. Uznałem, że kontrakt w Zielonej Górze pomoże mi w koszykarskim rozwoju. Bardzo mi się tu podoba, a osoba trenera Žana Tabaka była sporym magnesem, który mnie tu przyciągnął. To świetny szkoleniowiec. O zielonogórskim klubie usłyszałem m.in. wtedy, gdy grałem w Barcelonie. Wiedziałem, że to jeden z najlepszych zespołów w Polsce. Postaram się pokazać, czego nauczyłem się w ostatnich latach, myślę, że teraz jestem w najlepszej formie, nabrałem dużo pewności siebie. Ale wciąż chcę się rozwijać, uważam, że jestem gotów na to, by sprostać zadaniu – mówił jeszcze we wrześniu. Ludde świetny, Stelmet na czele

Teraz, po prawie pięciu miesiącach możemy powiedzieć, że słowa Ludde nie były rzucone na wiatr. Były gracz Barcelony prowadzi Stelmet do świetnych wyników. Patrząc na jego bojowe nastawienie, możemy być pewni, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Nasza ocena: 9/10

Trwa głosowanie... Jak w skali od 1-10 ocenisz grę Ludde Hakansona? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

SPORT