Od euforii do wielkiej nerwówki, ale jest kolejny sukces koszykarzy Stelmetu Enei BC Zielona Góra

W czwartek zielonogórzanie i lublinianie zaczęli XVI kolejkę ekstraklasy. To początek rundy rewanżowej. W niej wyniki meczów będą miały już spore znaczenie, gdyż w przypadku równej liczby punktów o kolejności w tabeli zadecyduje lepszy bilans w bezpośrednich pojedynkach. Start był jednym z dwóch zespołów z którymi w pierwszej rundzie Stelmet przegrał. Stąd we wczorajszy wieczór ważne było nie tylko zwycięstwo, ale jego rozmiar, większy niż pięć punktów (W Lublinie Start wygrał 84:79). Czy nam się udało? Tak!

Pierwsza połowa to był ze strony zielonogórzan festiwal strzelecki. W ciągu 40 minut zdobyliśmy 63 punkty, a na 15 prób za trzy trafiliśmy aż jedenastokrotnie osiągając 73,3 procent skuteczności! Nie oznacza to, że było łatwo. Start szczególnie w pierwszej kwarcie pokazał, że nieprzypadkowo w tym sezonie jest w czołówce. Goście szczególnie w pierwszej kwarcie mądrze się bronili, grali szybkim atakiem, wykorzystywali umiejętności strzeleckie Łotysza Martinsa Laksy (15 punktów do przerwy). Stąd Stelmet mimo dobrej gry i efektownych akcji nie mógł wyraźnie odskoczyć. Udało się to w drugiej kwarcie. Najpierw po akcji trzypunktowej Joe Thomassona (trafienie, faul i punkt z wolnego) po raz pierwszy przekroczyliśmy dziesięć punktów przewagi -39:27. Potem nasze prowadzenie jeszcze wzrosło, a najwyżej wygrywaliśmy po rzucie zza linii 6,75 m Przemysława Zamojskiego w 19 min. Było wówczas 59:42. Pierwsza połowa mogła się podobać. Mecz był szybki, akcja goniła akcję, a kilka z nich w wykonaniu zielonogórzan wzbudziło zachwyt na widowni.