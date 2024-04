Od Wieży Braniborskiej do Wieży Bismarcka - niedzielny spacer pełen atrakcji. Nie może Cię na nim zabraknąć

Widok z Wieży Braniborskiej, spacer dawną promenadą

W niedzielę na dwie, trzy godziny zapomnimy o polityce i trwających wyborach. O godz. 11.00 spotykamy się przed wejściem na Wieżę Braniborską. Wyruszymy w stronę Wieży Bismarcka (Wilkanowskiej - to jej oficjalna nazwa) na Wzgórzach Piastowskich. Przejdziemy m.in. aleją Słowackiego, dawną promenadą spacerową Löbtenz, z której można było podziwiać panoramę Zielonej Góry. Po drodze zatrzymamy się przy Domu Pomocy Społecznej przy al. Słowackiego, gdzie już wkrótce powstanie winnica i kilkumetrowa wieża widokowa. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich chętnych, choć organizatorzy wydarzenia uprzedzają, że będzie to wyjątkowo długi spacer. Cała trasa liczy około 10 kilometrów. Tempo marszu będzie żwawe.

Wieża Braniborska - rondel z maczugą

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Wieża Braniborska to zabytek. Do rejestru została wpisana w 2017 roku. Kiedy powstał obiekt? Pomysłodawcą wybudowania w Zielonej Górze w 1860 r. wieży widokowej było, powołane w 1834 r. Stowarzyszenie Rzemiosła i Ogrodów. Należeli do niego najbardziej zasłużeni mieszkańcy miasta. Wymyślili sobie, by z okazji jubileuszu 25-lecia stowarzyszenia wybudować za miastem, na wzgórzu, wieżę widokową z kawiarnią i winiarnią, a obok założyć winnicę. Inne źródła podają, że inicjatorem był Friedrich Förster, którego syn był dyrektorem obserwatorium astronomicznego w Berlinie.

Koszty związane z postawieniem obiektu wzięli na siebie członkowie stowarzyszenia. A zielonogórzanie szybko nazwali wieżę rondlem z maczugą.

Początkowo obiekt pełnił nie tylko funkcje restauracyjne. Znajdowała się w nim także stacja telegraficzna, poza tym prowadzono tu obserwacje nieba, organizowano pokazy.