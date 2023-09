Okradł co najmniej 40 samochodów na zielonogórskich osiedlach. Jest już w rękach policji

Działał pod osłoną nocy

Od pewnego czasu policjanci z zielonogórskich komisariatów zaczęli przyjmować większą niż zwykle liczbę zgłoszeń o włamaniach do samochodów. Dochodziło do nich na różnych osiedlach w mieście.

- Sprawca działał w nocy, po włamaniu do pojazdu zabierał to co było w środku lub też kradł przedmioty pozostawione w otwartych autach. Kiedy jego łupem padły karty płatnicze, od razu za ich pomocą płacił za zakupy. Zdarzyło się także, że próbował wypłacać pieniądze z bankomatu, ale bezskutecznie, gdyż nie znał kodów pin do kart – informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Kryminalni szybko ustalili, kim może być włamywacz, ale jego namierzenie nie było łatwe, gdyż cały czas zmieniał miejsca pobytu. W końcu jednak został zatrzymany na jednej z osiedlowych ulic.