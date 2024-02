Napadli na taksówkarza, ale szybko wpadli. Sprawców brutalnego ataku czeka teraz długa odsiadka

Atak na kierowcę taksówki

Po dotarciu na miejsce mężczyźni nagle zaczęli bić kierowcę. Następnie wyciągnęli go z samochodu na zewnątrz, gdzie kontynuowali brutalny atak. Później wsiedli do taksówki i odjechali. Po przejechaniu kilku kilometrów sprawcy napaści porzucili samochód zabierając z niego pieniądze i wartościowe sprzęty.

Z relacji zgłaszającego dwudziestopięciolatka, który okazał się taksówkarzem wynikało, że otrzymał zamówienie na kurs z Zielonej Góry do Stożnego. Gdy podjechał we wskazane miejsce, do auta wsiedli trzej młodzi mężczyźni. Podczas kursu nic nie wzbudziło jego podejrzeń i nie zapowiadało tego co zdarzyło się później - relacjonuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Do tego zdarzenia doszło w miniony wtorek. Było późno w nocy, kiedy dyżurny zielonogórskiej komendy otrzymał informację, że w miejscowości Stożne prawdopodobnie doszło do napadu.

Zatrzymani w kilka godzin

To młodzi mężczyźni w wieku od dwudziestu do dwudziestu trzech lat. Są oni mieszkańcy gminy Zielona Góra i powiatu krośnieńskiego. Dodatkowo jeden z nich, okazał się osobą poszukiwaną przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności - mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska.

Zatrzymani mężczyźni zostali przesłuchani, a następnie przedstawiono im zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu z użyciem przemocy wobec pokrzywdzonego. Za to przestępstwo według kodeksu karnego grozi kara od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Jednemu ze sprawców prokurator przedstawił jeszcze zarzut rozboju, za co kodeks karny przewiduje karę od dwóch do nawet dwunastu lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował już o aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące.

