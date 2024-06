Ostrzeżenia meteorologiczne dla Lubuskiego: Upały i burze na horyzoncie

Niebezpieczne upały w Lubuskiem

Fala upałów, która rozlewa się nad Polską, dotarła również do województwa lubuskiego. IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia, prognozując, że w ciągu dnia temperatura maksymalna osiągnie od 30°C do 33°C. Upał będzie odczuwalny również w nocy, kiedy to temperatura minimalna nie spadnie poniżej 18°C do 20°C. Ostrzeżenie obowiązuje przez dwa dni, w czwartek (27 czerwca) oraz piątek (28 czerwca), a synoptycy szacują prawdopodobieństwo wystąpienia tropikalnych upałów na 80 do 85 procent, w zależności od powiatu.