Pamiętacie „dezerterów” z Torunia? 10 lat temu uciekali przed mistrzami z Falubazu. To był haniebny dzień dla żużla

- Bardzo cieszymy się z medali. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Dziś też byliśmy gotowi do walki, ale nie było nam dane. Trudno, my czekaliśmy w ringu – mówił 22 września 2013 roku kapitan zielonogórzan, Piotr Protasiewicz. - Chciałbym przy okazji podziękować zarządowi klubu, sponsorom i kibicom, bo te medale są dla nich. Bez fanów nie ma klubu, a bez niego nas. Fajnie, że przyjęli ze zrozumieniem całą tą dziwną sytuację, którą zgotowała nam drużyna toruńska.

- Przepraszam kibiców, że wyszło tak, a nie inaczej i nie mogliśmy pokazać klasy na torze. To jednak my jesteśmy złotymi mężczyznami – dodawał Patryk Dudek.