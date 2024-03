Pamiętacie, jak żużlowcy Falubazu Zielona Góra szukali słońca w Słowenii [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Cezary Konarski

Niebawem rozpocznie się żużlowy sezon 2024. Kapryśna pogoda w Polsce nie pozwala zawodnikom na rozpoczęcie treningów we wszystkich ośrodkach żużlowych. Dlatego niektórzy szukają suchych torów za granicą. To już tradycja. A pamiętacie, jak ponad 20 lat temu zielonogórscy żużlowcy pojechali szukać słońca do Krško na Słowenii? Obejrzyjcie archiwalne zdjęcia.