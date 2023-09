Parkowanie w Zielonej Górze. Piętrowy parking obok Zielonogórskiej Palmiarni wciąż jest za darmo! Do kiedy?

Parkowanie w Zielonej Górze. Nowy parking wciąż za darmo

Według zapowiedzi, bezpłatne parkowanie na parkingu obok Zielonogórskiej Palmiarni miało trwać do końca wakacji. Tymczasem kończy się wrzesień, a nadal można tam wjechać i zostawić samochód całkiem za darmo. Informacje znajdują się na słupkach szlabanów, które po prostu otwierają się, gdy podjeżdża pod nie auto. Chociaż w środku jest sporo aut, to można znaleźć miejsce, o którym informują zielone lampki, zapalające się nad wolną przestrzenią. Warto z nich skorzystać podczas wizyty w mieście, np. w pobliskich urzędach przy ul. Podgórnej. Jak długo można korzystać z darmowego parkingu i ile będą kosztować opłaty, gdy już wejdą w życie? Czytajcie poniżej.

Ceny parkingu będą konkurencyjne

W biurze prasowym Urzędu Miasta Zielona Góra (inwestorem jest miasto Zielona Góra) poinformowano nas, że parking działa już od połowy lipca, ale wciąż jeszcze trwa rozruch techniczny całego przedsięwzięcia. Czyli testowane i wgrywane są programy obsługujące parking. Do czasu zakończenia tych prac, jest on bezpłatny.

Ile będzie kosztowała godzina postoju na parkingu piętrowym? Jeszcze nie wiadomo, ale urzędnicy miejscy zapowiadają, że będą to ceny konkurencyjne dla pobliskiego parkingu w Focus Mall. Tam pierwsza godzina jest za darmo, druga za 2 zł.

Jak długo to potrwa? Przynajmniej do połowy października 2023, a być może trochę dłużej.

Korzystajcie i parkujcie w Zielonej Górze

Jeśli macie sprawy do załatwienia w centrum Zielonej Góry, bez obaw zostawcie auto na piętrowym parkingu obok palmiarni. Jest za darmo, a w przyszłości też nie zrujnuje naszych finansów!

Ile kosztował parking w Zielonej Górze?

Parking został oddany do użytku w połowie lipca 2023. Wybudowała go firma Budimex, kosztował ok. 35 mln zł. Posiada 433 miejsca, w tym 407 dla aut osobowych. 363 miejsca znajdują się na trzech kondygnacjach w budynku, pozostałe na zewnątrz. Jest 18 miejsc dla niepełnosprawnych oraz trzy dla autokarów. Oprócz tego na niższym poziomie, od strony ul. Podgórnej jest plac zabaw dla dzieci, zaś na wyższym urządzenia sprawnościowe.