Pięciu kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. Jakich zmian chcą w mieście?

O fotel prezydenta Zielonej Góry walczą: Adam Hreszczyk (kandydat niezależy), Janusz Jasiński (Nowa Lewica), Janusz Kubicki (bezpartyjny, obecny prezydent), Grzegorz Maćkowiak (Prawo i Sprawiedliwość), Marcin Pabierowski (Komitet Obywatelski). Prezentujemy kandydatów według alfabetu...

7 kwietnia wybierzemy prezydenta Zielonej Góry. O fotel gospodarza miasta walczy pięciu kandydatów. Jak chcą zmienić miasto? W jakim kierunku - ich zdaniem - powinno ono pójść?

Adam Hreszczyk

Adam Hreszczyk (48 jest) jest niezależnym i bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Zielonej Góry. Od kilku lat działa społecznie, nagłaśniając problemy mieszkańców w całym mieście. Sam finansuje swoją kampanię wyborczą, bez wsparcia sponsorów. Jego program wyborczy to mówienie m.in. nie czego nie zrobi, gdy zostanie prezydentem Zielonej Góry. Na przykład nie przedłuży Trasy Aglomeracyjnej, bo przeciwko tej inwestycji protestowała część mieszkańców osiedla Zacisze. Nie zamierza też poddawać miasta dalszym inwestycjom, które próbują na siłę zmienić profil transportowy okolicy Zielonej Góry. Jego zdaniem, należy zlikwidować białe plamy transportowe, ale nie kosztem kierowców, którzy dobrze sobie radzą. Przypomina, że sam namawiał urzędników na poszerzenie wjazdu na Sulechowską z ronda Rady Europy, co realnie upłynniło ruch w tym miejscu. Niezależny kandydat chciałby m.in. obniżyć o połowę wysokość obecnych diet radnych, zlikwidować ich "kieszonkowe" oraz ograniczyć zaciąganie kolejnych kredytów przez miasto. Zamierza też sporządzić wieloletni plan i kompleksowy plan budowy dróg osiedlowych.

Janusz Jasiński

Janusz Jasiński (53 lata) kandydat Nowej Lewicy na prezydenta Zielonej Góry. To przedsiębiorca, prezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, wieloletni właściciel koszykarskiego klubu Enea Zastal BC Zielona Góra. Kandydat Lewicy stawia na rozbetowanie miasta (układów i sadzenie zieleni), na otwartość miasta dla inwestorów i przedsiębiorców, na tworzenie miejsc sprzyjających młodemu pokoleniu, które wchodzi w dorosłe życie, na utworzenie nowej strefy gospodarczej, na współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim, na tworzenie infrastruktury przyjaznej osobom niepełnosprawnym, utworzenie cmentarza dla zwierząt oraz całodobowego punktu opieki nad zwierzętami, rozbudowę ścieżek rowerowych i walkę ze smogiem. Janusz Jasiński podkreśla, że jako prezydent Zielonej Góry chciałby działać wspólnie, ze wszystkimi i otaczać się specjalistami. I współpracować z Gorzowem, Żarami i wieloma innymi miastami. Zauważa też w swoich wystąpieniach, że ludziom trzeba dawać wędkę, a nie rybę. Wierzy, że razem będzie w stanie zbudować nowe obywatelskie społeczeństwo.

Janusz Kubicki

Janusz Kubicki (54 lata), bezpartyjny, jest prezydentem Zielonej Góry od 18 lat. Ponownie ubiega się o fotel prezydenta miasta, bo jak sam wiele razy podkreśla, kocha to miasto nad wyraz, jest z niego dumny i chce, żeby nadal się rozwijało. Jak? Choćby przez takie inwestycje jak budowa Trasy Aglomeracyjnej (II etap), obwodnicy zachodniej, centrum przesiadkowego PKP/PKS, nowoczesne zagospodarowanie Górki Tatrzańskiej, nowe tereny inwestycyjne i strefę ekonomiczną, nowy stadion piłkarski, dalszą rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierzą, rewitalizację parków i skwerów. Większość mieszkańców za udane w czasie jego rządów miastem uznają m.in. budowę Centrum Rekreacyjno-Sportowego, obwodnicy południowej, połączenia miasta z gminą, stworzenie ekologicznej miejskiej komunikacji czy programów lojalnościowych ZGRana Rodzina i ZGrani Zielonogórzanie 50 plus. Teraz czekają na otwarcie zmodernizowanego kąpieliska H2Ochla, by wyrobić sobie zdanie na temat tej inwestycji. Wśród najczęściej krytykowanych spraw mieszkańcy wymieniają: pożar niebezpiecznych odpadów w Przylepie (odziedziczonych po połączeniu z gminą), kłótnie z innymi m.in. marszałkiem woj. lubuskiego, brak wsparcia szpitala.

Grzegorz Maćkowiak

Grzegorz Maćkowiak (35 lat) kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Zielonej Góry. Uważa, że miasto po połączeniu z gminą ma ogromny potencjał i należy go dobrze wykorzystać, sprawić, by Zielona Góra stała się prawdziwą metropolią. By wszyscy mieszkańcy czuli się tu dobrze, dlatego potrzebna jest budowa żłobków, przedszkoli, ale także oddział geriatryczny. Miasto potrzebuje zmian m.in. w miejskiej komunikacji. Jego zdaniem Zielona Góra powinna się rozwijać bardziej dynamicznie. Nowy model rządzenia oznacza, że miasto przygotowuje się do przyjęcia poważnych inwestorów, zabiega o nich, wysyła w Polskę i świat ludzi z wiedzą i doświadczeniem, którzy będą promować miasto w branżach przyszłości. Zielona Góra jego zdaniem musi się stać miejscem, gdzie będzie się dobrze zarabiać i atrakcyjnie wypoczywać po pracy. Podkreśla, że najważniejsza jest współpraca na rzecz miasta i obiecuje, że będzie współpracował z każdym, komu będzie zależało na rozwoju gospodarczym i społecznym Zielonej Góry.

Marcin Pabierowski

Marcin Pabierowski (45 lat), kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Zielonej Góry, dał się już poznać jako radny miejski. Przede wszystkim zajmował się sprawami, dotyczącymi rozwiązań komunikacyjnych, budownictwa, inwestorów, ale nie tylko. Był też zaangażowany w powstawanie dodatkowych miejsc parkingowych czy stypendia sportowe dla uczniów. Zawodowo zajmuje się m. in. pożarnictwem jako inspektor ochrony przeciwpożarowej, projektowaniem oraz nadzorem budowlanym inwestorskim. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi. W programie wyborczym mocno stawia m.in. na pozyskiwanie nowych inwestorów, stworzenie miasta nowoczesnego i przyjaznego wszystkim grupom społecznym, na budowę szpitala Centrum Zdrowia 75 plus, gdzie kompleksową opiekę znaleźliby seniorzy, na modernizację amfiteatru i przywrócenie miastu miana festiwalowego, na ekologię i dobrą współpracę z rządem, wojewodą, marszałkiem, by pozyskiwać jak najwięcej zewnętrznych funduszy i rozwijać miasto. Pabierowski podkreśla, że chce rozsądku w przyznawaniu dotacji, uczciwego podejścia do przedsiębiorców, logiki i sensu w inwestycjach.

Przeczytaj także:

Zobacz wideo - budowa parkingu przy kąpielisku H2O w Zielonej Górze Ochli:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!