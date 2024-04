Wyniki II tury wyborów w Zielonej Górze. Kubicki znokautowany - zdjęcia ze sztabów

Kto prezydentem Zielonej Góry?

Aktualizacja, godz. 23.30: - Dziękuję zielonogórzanie. Po 18 latach to Wy wybraliście zmianę w naszym wspaniałym mieście! "Zielona Góra na 100 procent" - to było hasło mojej kampanii. I dziś czuję, że wspólnie pokazaliśmy, że tak właśnie jest! Jestem wzruszony, zmotywowany, pozytywnie naładowany. Na dłuższe podziękowania i podsumowanie kampanii przyjdzie jeszcze pora - wybaczcie, że teraz tego nie zrobię... Dziś po prostu wszystkim składam ogromne podziękowania - napisał Marcin Pabierowski.

Aktualizacja, godz. 22.45:

- To był cudowny czas. Pisząc to myślę nie tylko o wymagającej kampanii. To 18 lat gigantycznych przemian. Nasza kochana Zielona Góra przeszła cudowną metamorfozę. Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom za udział w wyborach. Szczególnie dziękuję moim najbliższym, że wspierali mnie w trudnych chwilach. Na swojej drodze spotkałem mnóstwo fantastycznych ludzi, za każdą z tych osób kryje się ciekawa historia. Na podsumowanie przyjdzie czas. Zapewniam Was, że będę z całego serca wspierał rozwój miasta. Współpracownikom chcę podziękować za tytaniczną pracę. Jesteście najlepsi - napisał Janusz Kubicki.