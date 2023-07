Piękne kobiety i potężne maszyny na Rock Blues i Motocykle w Łagowie

Kobiety to nie tylko wielkie fanki zlotów motocyklowych. Wiele z nich posiada pojazd i czynnie bierze udział w tego typu wydarzeniach. Niektóre decydują się na organizację własnych zlotów, a także zasiadają za kierownicami rozmaitych motocykli. Nasz fotoreporter sfotografował płeć piękną podczas finałowego dnia XXVII Festiwalu Rock Blues i Motocykle. Zobaczcie zdjęcia.

Kobiece piękno na dwóch kółkach

Od 6 do 9 lipca Łagów przeżywa prawdziwe oblężenie. Trwa właśnie XXVII edycja festiwalu Rock Blues i Motocykle. Jednym z ważniejszych punktów programu jest oczywiście niezwykle widowiskowa parada…

Rock Blues i Motocykle oraz imprezy towarzyszące festiwalowi od lat przyciągają tłumy motocyklistów. Jedni są ubrani letnio (bo upał), inni mają skórzane stroje z emblematami klubów, do których…

Pasja płci pięknej i przełamywanie stereotypów

Od zawsze jazda na motocyklu dawała poczucie niezależności, zdolności do pokonywania przeszkód i eksploracji nieznanych miejsc. Dziś płeć piękna to zawodowe motocyklistki konkurujące na torze, podróżniczki pokonujące tysiące kilometrów na swoich maszynach, społecznościowe liderki organizujące własne zloty. Dla wielu kobiet motocykl jest nie tylko środkiem transportu, ale także sposobem na wyrażenie i spełnianie siebie. Odkrywając pasję do jazdy na dwóch kółkach panie stawiają czoła stereotypom i są inspiracją dla innych.