Upał, świetna atmosfera, rock, blues i piękne motocykle. Tysiące ludzi bawiło się na festiwalu w Łagowie

- Frekwencja dopisała, jak co roku. Szacuje się, że przyjechało na zlot około pięciu, sześciu tysięcy motocyklistów. Jestem bardzo dumny z tej imprezy. Od początku współpracuję przy jej organizacji. To już dwadzieścia pięć lat i dwadzieścia siedem edycji. Bardzo mnie to cieszy – mówi z uśmiechem Piotr Łozowicki, organizator Festiwalu Rock Blues i Motocykle.

Rockowe i bluesowe gwiazdy na scenie

- Atmosfera podczas festiwalu w Łagowie jest zawsze niezwykle, przyjazna, ciepła. Przyjeżdżają do nas całe rodziny, wszyscy traktują ten zlot jako turystyczną ciekawostkę, atrakcję w pięknej, Łagowskiej scenerii i mam nadzieję, że dobrze się tu bawią, bo przecież dla nich to robimy. Jak co roku mamy gości ze Skandynawii, są Duńczycy, Norwegowie, sporo gości z Niemiec z Austrii, cała Europa - mówi Piotr Łozowicki.

Widowiskowa parada motocykli

Rock Blues i Motocykle organizowany jest co roku na początku lipca przez klub 96MC Poland. To impreza, którą trzeba zobaczyć na własne oczy nie tylko ze względu na ogromną ilość uczestników, turystów, wyjątkową atmosferę, ale także atrakcje, jakie towarzyszą wydarzeniu. Wszyscy z wypiekami na twarzach wyczekują zawsze barwnej i głośnej parady motocykli - a ta upiększana jest oczywiście dwukołowymi, pięknymi maszynami oraz unikalnymi, niekiedy osobliwymi charakteryzacjami uczestników zlotu. Bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że motocykle to nie tylko pasja i sposób podróżowania, ale również wyraz osobowości i stylu życia. Właściciele jednośladów od zawsze poszukiwali sposobów, aby wyrazić swoją indywidualność, nie tylko poprzez wybór ukochanej maszyny, ale także za pomocą unikalnych strojów. A takich na Festiwalu Rock Blues i Motockle 2023 nie brakowało!

Oblężony przez turystów i zlotowiczów Łagów

W czasie tej imprezy Perła Ziemi Lubuskiej zawsze jest niezwykle zatłoczona. Szacuje się, że tegoroczny motocyklowy zlot mógł zwabić do Łagowa nawet 20 tysięcy osób. Trwający festiwal do gratka dla miłośników spotkań braci motocyklowej oraz będących w tym czasie na miejscu turystów. Trzy dni doskonałej zabawy w rytmie rocka, bluesa i motocykli, pole namiotowe, koncerty i konkursy, to znak rozpoznawczy wielkiego motoryzacyjnego święta. W tym roku główną nagrodą do wygrania była Yamaha MT07 oraz skuter 50ccm BARTON SCALPEL. Nowi właściciele już się cieszę ze swoich nagród.