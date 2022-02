Pieszy nazywa ten pomysł w Zielonej Górze szczytem głupoty. Zdaniem rowerzystki to w ogóle się nie sprawdza. Są zmiany na ul. Sulechowskiej Eliza Gniewek-Juszczak

Kolorowe małe słupki, wysepka, znaki drogowe. Wszystko po to by, w tym miejscu Zielonej Góry było bezpiecznie. Ale pierwsze opinie pieszego i rowerzystki są negatywne. Za to kierowcy mogą być zadowoleni.