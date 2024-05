Czy w Zielonej Górze jest bezpiecznie? Na co skarżą się mieszkańcy? Pokazuje to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja umożliwiająca zaznaczenie miejsc, w których często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. To system anonimowego kontaktu społeczeństwa z okolicznymi służbami. Sposób jest prosty. Wystarczy smartfon albo komputer, aby w kilku krokach przekazać informacje policji. Co równie istotne, o tym co nas niepokoi dowiedzą się o tym także inni mieszkańcy miasta. System ma poprawić bezpieczeństwo i jak informują mundurowi, działa i wciąż zyskuje popularność.